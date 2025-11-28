J. Cantú ve potencial en la Copa Roshfrans

México.- La Súper Copa Roshfrans 2025 se alista para cerrar una edición más, donde el campeonato de tractocamiones es un gran atractivo para la afición que crece poco a poco.

El serial cuenta con la participación de Juan Cantú “El Árabe”, uno de los referentes dentro de esta categoría del automovilismo.

El Autódromo de Monterrey se convertirá en el templo de velocidad para este fin de semana, donde Cantú llega con toda la intención de cerrar la temporada de gran forma.

Con más de 40 años en el automovilismo, “El Árabe” sigue en la búsqueda constante de hacer crecer a los tractocamiones, una categoría que sí ha evolucionado, pero la cual todavía tiene mucho potencial.

“No vamos a la velocidad que quisiéramos, pero gracias a Dios se avanza, no nos hemos estancado”, compartió Cantú.

Así como muchos pilotos, Juan reconoce el factor Sergio Pérez, el cual ha ocasionado mucho mayor interés hacia todas las categorías del deporte motor.

“Como siempre digo, ‘bendito Sergio Pérez’. Él nos ayuda, él nos arrastra a mucha gente para que voltee a ver el automovilismo”.

Uno de los factores para poder avanzar en su crecimiento es aumentar el número de pilotos que compiten, al igual que los camiones. En este momento, hay un total de 11.