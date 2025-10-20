Jalen Hurts impulsa a los Eagles al gane

MINNEAPOLIS.- Jalen Hurts revitalizó su ofensiva al lanzar para 326 yardas y tres touchdowns, Jalyx Hunt devolvió una intercepción para anotación, y Eagles de Filadelfia se recuperaron de sus dos derrotas consecutiva al superar 28-22 el domingo a los Vikings de Minnesota.

Hurts completó 19 de 23 pases para revitalizar el ataque aéreo que ayudó a los Eagles (5-2) a ganar el Super Bowl la temporada pasada. Conectó con A.J. Brown para dos touchdowns y con DeVonta Smith para un récord personal de 183 yardas de recepción, que incluyó una anotación de 79 yardas.

Enfrentando un tercer y nueve desde su yarda 44 con 1:45 por jugar y los Vikings (3-3) aún con dos tiempos fuera, Hurts retrocedió y lanzó un pase de 45 yardas a los brazos de Brown para sellar el resultado después de que superara a su excompañero Isaiah Rodgers con un elegante doble movimiento por la banda. Rodgers, en su primera temporada con los Vikings, también fue superado en el touchdown de Smith.

Carson Wentz completó 26 de 42 pases para 313 yardas en una tarde errática, siendo interceptado dos veces en su propio territorio y teniendo dificultades mientras los Vikings se conformaban con los goles de campo de Will Reichard en cinco de seis posesiones dentro de la yarda 20.

