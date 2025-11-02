Jannik Sinner aplasta a Zverev

PARÍS.- Jannik Sinner aplastó el sábado 6-0, 6-1 a un Alexander Zverev que lucía cansado en poco más de una hora para alcanzar la final del Masters de París y está cada vez más cerca de recuperar el primer lugar de la clasificación mundial.

El cuatro veces campeón de Grand Slam reemplazará al seis veces ganador de un major Carlos Alcaraz en la cima si gana la final del domingo contra el noveno cabeza de serie Felix Auger-Aliassime, quien necesita una victoria para asegurar el octavo y último lugar para las Finales ATP de fin de temporada en Turín, Italia.

Auger-Aliassime venció horas antes por 7-6 (3), 6-4 a Alexander Bublik en su semifinal en el La Défense Arena.

Sinner extendió su racha de victorias en interiores a 25 partidos, incluyendo una victoria sobre Zverev en la final de Viena el fin de semana pasado. Venció a Zverev —el campeón defensor en París— por cuarta vez consecutiva para liderar 5-4 en sus enfrentamientos directos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sinner, segundo cabeza de serie, estaba 5-0 arriba después de 25 minutos y luego cerró el primer set en el que ganó el 90% de sus puntos con el primer servicio, en comparación con solo el 47% de Zverev. Tuvo cinco puntos de quiebre en el servicio de Zverev, convirtiendo dos de ellos.

En el segundo set, Sinner rompió a Zverev para tomar una ventaja de 2-1. El alemán,tercer cabeza de serie, parecía agotado y se quedó con las manos en las rodillas después de ese juego.

Sinner buscará su quinto título del año y el 23mo de su carrera el domingo; Auger-Aliassime va por su cuarto de la temporada y noveno en general.