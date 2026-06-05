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Jardine no descarta volver a la Liga MX

Por El Universal

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Jardine no descarta volver a la Liga MX
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      México.- Luego de tres años al frente del América y con seis títulos en su palmarés, André Jardine ha dejado una huella imborrable en el futbol mexicano. Su salida del equipo azulcrema no lo aleja de la élite, al contrario, lo convierte en un estratega codiciado cuyo nombre resuena con fuerza en el panorama nacional.

      En su despedida en Coapa, el brasileño no ocultó su gratitud y recalcó que mantiene abiertas las puertas para dirigir a otro club del país, dejando entrever que su historia en México aún tiene capítulos por escribirse.

      "Tengo un vínculo muy grande con América, fue una vida profesional y, al final, veo fotos y recuerdos; eso será para siempre. En el futuro yo no puedo comprometerme a nada, la carrera del entrenador es larga y puede volver a ser en México, quizá no ahora, pero más adelante puede ser. Me gusta el país, la Liga MX y hay varias instituciones que me parecen grandes", señaló.

      Jardine, quien confesó haber estado cerca de dirigir a la Selección Mexicana, habló también sobre la posibilidad de asumir en un futuro el mando del Tricolor, una opción que le resulta atractiva por el profundo cariño que siente hacia el país.

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      "La Selección Mexicana es una importante, es un país que me recibió de la mejor forma posible. Yo me siento mexicano y trato de aprender el himno. Una parte de mí siempre estará aquí. El Tricolor es una hoja máxima y, desde mañana, puedo tener otros sueños", finalizó.

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