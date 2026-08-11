logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Jonah Koech Kipruto fue despojado de su título

Por AP

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
A
Jonah Koech Kipruto fue despojado de su título
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      COLORADO SPRINGS.- El campeón de los 1,500 metros de Estados Unidos del año pasado, Jonah Koech, fue despojado de su título y recibió una suspensión de tres años por dopaje sanguíneo, anunció el lunes la Agencia Antidopaje de Estados Unidos.

      La sanción para el atleta de 29 años, nacido en Kenia, llegó después de resultados anormales en lo que se conoce como su pasaporte biológico del atleta, una prueba de referencia que se realiza a los deportistas cuando ingresan al grupo sometido a controles antidopaje y con la que se comparan resultados posteriores.

      La USADA indicó que las pruebas del pasaporte, que producen "biomarcadores sanguíneos" y se han utilizado desde 2009, son eficaces para detectar métodos de dopaje sanguíneo, como el uso de transfusiones y el uso de fármacos que aumentan la sangre, como la eritropoyetina (EPO).

      Koech, quien llegó a Estados Unidos para ir a la universidad y se convirtió en ciudadano mientras participaba en el Programa de Atletas de Clase Mundial del Ejército de Estados Unidos, registró su mejor marca personal de 3 minutos, 30,17 segundos en los campeonatos nacionales del año pasado; luego fue al Mundial y terminó 13º.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La USADA señaló que las muestras anómalas se recolectaron durante los nacionales y que su suspensión se extenderá hasta julio de 2029, lo que lo dejaría inhabilitado para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      FIFA enfrenta rechazo por plan de venta en Copa Mundial
      FIFA enfrenta rechazo por plan de venta en Copa Mundial

      FIFA enfrenta rechazo por plan de venta en Copa Mundial

      SLP

      AP

      UEFA, CONCACAF y AFC denuncian pérdida de confianza tras intento de venta en Copa Mundial por FIFA.

      Mets vencen a Bravos 8-5 con grand slam de Brett Baty
      Mets vencen a Bravos 8-5 con grand slam de Brett Baty

      Mets vencen a Bravos 8-5 con grand slam de Brett Baty

      SLP

      AP

      El mexicano Daniel Duarte lanzó dos entradas sin permitir carreras para asegurar la victoria.

      Bills de Buffalo atienden quejas por vistas obstruidas en nuevo estadio
      Bills de Buffalo atienden quejas por vistas obstruidas en nuevo estadio

      Bills de Buffalo atienden quejas por vistas obstruidas en nuevo estadio

      SLP

      AP

      Las críticas surgieron tras el entrenamiento Azul y Rojo en el estadio de 2.100 millones de dólares.

      Cristóbal Alfaro, jugador que anotó doblete contra Estados Unido
      Cristóbal Alfaro, jugador que anotó doblete contra Estados Unido

      Cristóbal Alfaro, jugador que anotó doblete contra Estados Unido

      SLP

      El Universal

      El joven zaguero de 19 años se consolidó en el torneo y ahora enfrenta un nuevo reto en Atlante.