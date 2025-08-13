Jornada dorada para mexicanos

El tiro con arco mexicano dio un nuevo golpe de autoridad a nivel internacional, esta vez en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Con cuatro medallas, dos de oro y dos de plata, la selección de la categoría reafirmó a nuestro País como potencia mundial en este deporte.

La legión tricolor se presentó con la oportunidad de cinco preseas: cuatro doradas y una de bronce. Todo inició de gran manera, ya que Adriana Castillo y Máximo Méndez se proclamaron campeones por equipos mixtos de compuesto, al vencer 153-140 a los estadounidenses Kaylee Gurney/Zachary Neilson.

Tras este comienzo dorado, Castillo y Méndez buscaron su bicampeonato panamericano junior al disputar las finales individuales en sus respectivas pruebas. Sin embargo, cayeron en dichos duelos ante la ecuatoriana Blanca Rodrigo (141-146) y el brasileño Rafael Magalhaes (142-144), por lo que se quedaron con el segundo puesto para despedirse de la justa como dobles medallistas.

Horas después llegó el turno para la flamante medallista olímpica Ángela Ruiz y el talento naciente Naomi Aguilar, en la prueba por equipos femeniles de recurvo. En un apasionante choque, las aztecas vinieron de atrás para definir todo por muerte súbita, instancia en la que sacaron la garra para imponerse 5-4 contra las brasileñas Sophia Baptista/Isabelle Trindade.

En la última final tricolor del día, Francisco Márquez y Hugo Cueto tiraron sus flechas en busca de la medalla de bronce por equipos varoniles de recurvo. Ambos se entregaron buscando subir al podio, pero fueron derrotados 0-6 por los colombianos Andrés Hernández/Javier Carrillo.

Cabe destacar que Rommel Pacheco Marrufo, Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), estuvo presente en el Centro Nacional Tiro con Arco para apoyar a las flechas nacionales durante toda la jornada.

Las medallas de Castillo/Méndez y Ruiz/Aguilar representaron la tercera y cuarta de oro para México en Asunción 2025. Luego de esta brillante actuación, los arqueros pondrán su mira en el Campeonato Mundial Juvenil de la especialidad, a celebrarse del 17 al 24 de agosto en Canadá.