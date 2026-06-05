Joss Garfias regresa a la actividad en F3

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El piloto mexicano Joss Garfias se encuentra listo para regresar a la actividad oficial dentro de la Fórmula 3 este fin de semana, cuando participe en el emblemático circuito urbano de Mónaco como parte del programa de actividades del Gran Premio de Fórmula 1.

La competencia marcará apenas la segunda fecha efectiva de la temporada para la categoría, luego de que la ronda anterior fuera cancelada debido a problemas ajenos a la pista, situación que ha provocado una larga pausa desde la carrera inaugural celebrada en Melbourne, Australia.

A sus 20 años de edad, Garfias continúa consolidándose como uno de los principales representantes mexicanos en el automovilismo internacional y afrontará uno de los mayores retos del calendario en un trazado reconocido por su complejidad y escasas oportunidades de adelantamiento.

El piloto señaló que, pese a las dificultades enfrentadas durante la primera fecha del campeonato, el equipo logró encontrar un ritmo competitivo que les permite aspirar a pelear por posiciones importantes.

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"Vamos iniciando la temporada, apenas llevamos una carrera. En Melbourne experimentamos un sinfín de problemas desde el día uno. Lo positivo es que después de sortearlos estamos a ritmo y en los tiempos para ser protagonistas. Aunque ha pasado algún tiempo desde Australia, hemos seguido entrenando y teniendo contacto con el monoplaza. Estaremos desde el primer minuto en Mónaco sacándole todo el potencial al auto. Sabemos que es una pista angosta donde es complicadísimo rebasar, por lo cual la calificación será fundamental para el resultado final", comentó Garfias.

La actividad para el mexicano se desarrollará los días 6 y 7 de junio en el histórico circuito callejero de Mónaco, escenario ubicado entre los distritos de Montecarlo y La Condamine, dentro del Principado. El trazado cuenta con una longitud de 3.337 kilómetros y es considerado uno de los más exigentes y prestigiosos del automovilismo mundial debido a sus estrechas calles, curvas cerradas y limitadas zonas de escape.

La cita en Mónaco forma parte de la octava fecha puntuable del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y representa una oportunidad importante para que Garfias sume puntos valiosos en la clasificación de la Fórmula 3.