Jóvenes tenistas destacan en el Torneo G4
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El pasado fin de semana se llevó a cabo una nueva edición del Torneo G4 de la Asociación Potosina de Tenis en las canchas del Club Deportivo Potosino, donde jóvenes jugadores demostraron su nivel competitivo, logrando importantes resultados en distintas categorías.
Durante el certamen también tuvieron participación Ernesto Robles y José Manuel Ángulo, quienes sumaron experiencia en una de las competencias más importantes del calendario estatal.
En la modalidad de singles femenil 14 años, Miranda Orozco y Luciana Robles alcanzaron las semifinales, mostrando un destacado desempeño en el torneo.
Los resultados también incluyeron varios subcampeonatos. Humberto Paredes finalizó como finalista en singles varonil de 12 años, mientras que Luciana Lozano obtuvo el segundo lugar en dobles femenil de 12 años. En la categoría dobles femenil de 14 años, la dupla conformada por Luciana Robles y Miranda Orozco llegó hasta la final, al igual que Humberto Pérez, quien fue finalista en dobles varonil de 12 años.
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La actuación más sobresaliente fue la de Gabriel Trujillo, quien se proclamó campeón en singles varonil de 12 años y también conquistó el título en dobles varonil de 12 años, firmando destacada participación con 2 campeonatos.
Al término de la competencia, entrenadores y directivos felicitaron a todos los jugadores por su esfuerzo, disciplina y compromiso, destacando que cada torneo representa una oportunidad para fortalecer su desarrollo deportivo y continuar creciendo dentro del tenis.
La ceremonia de premiación contó con la presencia del Ing. Vicente Ruíz, presidente del Honorable Consejo de Administración del Club Deportivo Potosino, Óscar Macías, integrante de la Comisión de Tenis, quienes reconocieron el desempeño de jóvenes tenistas.
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