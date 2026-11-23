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La NFL aprobó un juego más fuera de Estados Unidos para la próxima temporada. El éxito obtenido durante la presente temporada, en donde hubo nueve partidos internacionales, incluyendo el de la Ciudad de México, hizo que la Liga buscara expandir sus horizontes.

NFL planea expansión de partidos internacionales

El Coloso de Santa Úrsula será nuevamente anfitrión y aunque las franquicias están por confirmarse ya se habla de que los Vaqueros de Dallas serán el equipo elegido para venir como local administrativo.

"Hay oportunidad. Estamos en medio de ese proceso, los Cowboys han dicho que quieren venir aquí (México). El calendario será más complejo, tendremos 10 juegos, así que tenemos que trabajarlo, pero sabemos que a todos les encantaría ver a los Cowboys aquí, y sé que sería un gran golpe", respondió el comisionado Roger Goodell en entrevista para ESPN.

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Sedes internacionales confirmadas y metas de la NFL

Otras sedes que estarían repitiendo serían Melbourne (Australia), Río de Janeiro (Brasil), Londres (Inglaterra), Madrid (España) y Múnich (Alemania).

De acuerdo con ESPN, la meta de la NFL es llegar a jugar 16 partidos fuera de los Estados Unidos.