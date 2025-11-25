logo pulso
Jugaría Allan Saint-Maximin el Mundial con Haití

Por El Universal

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Jugaría Allan Saint-Maximin el Mundial con Haití

CIUDAD DE MÉXICO.- La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá se encuentra en su cuenta regresiva para comenzar, dejando a los aficionados de todo el planeta el conocimiento de la mayoría de las naciones que participarán.

Una de las que más sorpresa generó fue Haití, equipo que, contra todo pronóstico, mostró su calidad en la cancha y, con una base de jugadores talentosos y con experiencia, se quedó con el boleto tras una larga eliminatoria de Concacaf.

Con el pase en las manos, que significa el regreso del país al torneo de la FIFA luego de su debut en 1974, es decir, 52 años después de que en esa edición quedaron eliminados en la fase de grupos, el cuerpo técnico encabezado por Sébastien Migné ha comenzado la planeación.

En ese estudio se ha puesto en el radar la posibilidad de sumar a la plantilla —que cuenta con figuras de la talla de Jean-Ricner Bellegarde y Josué Casimir— al delantero del América, Allan Saint-Maximin.

De acuerdo con información del periodista Caleb Jephte Pierre, el jugador de la Liga MX estaría analizando la posibilidad de hacer valer su ascendencia haitiana para poder ser elegible con su selección.

Saint-Maximin nació en Francia y no ha representado al cuadro galo en la selección mayor, el cambio es viable.

