La Máquina con un gran reto ante Tigres

México.- “David contra Goliat”, así pinta una de las semifinales en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Cruz Azul, la sorpresa que nadie vio venir, enfrenta a Tigres, que colecciona títulos.

La ida será este jueves en el estadio Olímpico Universitario, donde las cementeras buscan un golpecito de ventaja, antes de viajar al Volcán felino.

¿Historia en marcha? La Máquina ya ha escrito su primer capítulo épico en esta Liguilla. Bajo la batuta de Diego Testas, las celestes han superado las expectativas. Por primera vez, avanzaron más allá de cuartos de final.

Antes, sólo habían asomado la nariz en esa ronda dos veces, sin pasar. Esta fue la tercera, con una remontada ante el Pachuca, las vigentes campeonas.

Las felinas terminaron la fase regular como líderes, por diferencia de goles sobre el Pachuca, con una ofensiva letal de 60 anotaciones y la defensa más hermética, sólo 11 en contra. Las Cementeras, en cambio, marcaron 42 (cuarto lugar) y recibieron 27 (octavo).

Tigres no llega tan dominante a semifinales como en semestres pasados: Batalló para eliminar al FC Juárez, con un apretado 1-0 global, así es que todo puede pasar en esta eliminatoria.