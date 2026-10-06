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La puerta está abierta para CR7: J. Jesús

Por Redacción

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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La puerta está abierta para CR7: J. Jesús
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      LISBOA.- Portugal quiere que Cristiano Ronaldo sepa que es bienvenido de vuelta a la selección nacional, si así lo desea.

      El técnico Jorge Jesus y el presidente de la federación, Pedro Proença, restaron importancia al "malentendido" que llevó a Cristiano a decidir abandonar la concentración de la selección la semana pasada, y señalaron, tras la victoria 2-1 sobre Noruega en la Liga de Naciones el domingo, que el astro puede regresar cuando quiera.

      "Estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos, un jugador que ha entregado más de dos décadas al fútbol portugués", dijo Proença al canal de televisión portugués RTP. "Siempre formará parte de este grupo si está en condiciones técnicas de jugar. Cristiano lo sabe. Sabe que ese es el sentir. Lo que ocurrió fue un malentendido que debe resolverse internamente".

      El delantero de 41 años de edad se marchó de la concentración de Portugal el miércoles, horas después de que Jesus dijera que no sería titular en el partido contra Dinamarca en la Liga de Naciones. Jesus había mantenido a Cristiano en el banquillo en un encuentro anterior pese a haber dicho que jugaría.

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      Cristiano afirmó tras irse que, a su debido tiempo, "le diría al pueblo portugués la verdad sobre las razones" de su salida, pero desde entonces no ha comentado la situación.

      Jesus manifestó el domingo que no tenía motivos para disculparse con nadie y que volvería a convocar a Cristiano para la próxima ventana internacional si el jugador quiere regresar.

      "No sé qué decidirá Cris", expresó Jesus tras el triunfo de Portugal. "Para mí, nunca hubo un problema. Hay principios no negociables para un entrenador, pero como no hubo cuestiones relacionadas con mi autoridad, para mí, si Cris quiere volver, podrá estar en la próxima convocatoria, siempre que esté jugando en Al Nassr. Depende de él".

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