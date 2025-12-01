Lawrence lidera 3ra. victoria de Jaguars
NASHVILLE.- Trevor Lawrence lanzó para 229 yardas y dos touchdowns, y los Jaguars de Jacksonville vencieron el domingo 25-3 a los Titans de Tennessee para su tercera victoria consecutiva.
Con la victoria, los Jaguars (8-4) mejoraron sus esperanzas de playoffs en la AFC mientras persiguen su primer título de división desde 2022. Los Jaguars aún tienen dos juegos restantes contra Indianápolis, y los Colts cayeron a 8-4 con una derrota de 20-16 ante Houston.
Los Jaguars también vencieron a los Titans por sexta vez en siete juegos.
Josh Hines-Allen tuvo dos de las tres capturas de Jacksonville al novato Cam Ward, y los Jaguars recuperaron dos balones sueltos.
Los Titans (1-11) perdieron su séptimo partido consecutivo en general y el undécimo consecutivo en casa, igualando la racha más larga desde que esta franquicia se mudó a Tennessee. También perdieron 11 seguidos en el Nissan Stadium en un período entre las temporadas 2014 y 2015.
Los aficionados abuchearon a los Titans antes de dirigirse a las salidas mucho antes del final del encuentro.
Meyers lideró a los Jaguars con seis recepciones para 90 yardas.
Los Titans se perjudicaron a sí mismos con diez penalizaciones. Los Jaguars igualaron su máximo de la temporada con 13 penalizaciones.
