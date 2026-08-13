logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

León supera al Inter Miami

El argentino Lio Messi vuelve tras muerte de su padre

Por AP

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
A
León supera al Inter Miami
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MIAMI.- Daniel Arcila anotó dos tantos, incluido el que significó la ventaja a los 83 minutos, y el León de México avanzó el miércoles a la fase de eliminación directa de la Leagues Cup con una victoria 3-2 sobre el Inter Miami, en un partido que marcó el regreso de Lionel Messi tras la muerte de su padre.

      Messi comenzó la segunda mitad y recibió una fuerte ovación de los aficionados en el Nu Stadium de Miami. Fue su primer partido desde que su padre, Jorge, murió el sábado a los 68 años.

      El miércoles, estuvo uniformado y en el banquillo antes de ingresar en lugar de Daniel Pinter al inicio de la segunda mitad.

      Juan Pablo Domínguez también anotó por León, que se valió de una segunda mitad de tres goles para remontar un 1-0 en contra después de que Pinter puso al frente a Miami a los 42 minutos con una asistencia de Ian Fray.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Fue la segunda ventaja consecutiva en el segundo tiempo que el Inter Miami dejó escapar.

      El colombiano Arcila marcó con un derechazo desde el centro del área a los 50, y luego colocó el gol de la ventaja más allá del alcance del portero Óscar García para su cuarto tanto del torneo.

      Yannick Bright también anotó por el Inter Miami, que quedó eliminado tras ganar la Leagues Cup en 2023 y alcanzar la final el año pasado.

      Las posibilidades de avanzar de las Garzas ya eran escasas. Llegó al partido en el 12do puesto de la clasificación de la MLS tras su derrota ante Monterrey.

      Sólo los cuatro mejores clubes de la clasificación de la MLS y los cuatro mejores de la Liga MX avanzan a los cuartos de final.

      León, tras ganar sus dos primeros partidos del torneo, pasó al primer lugar de la clasificación de la Liga MX.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Russell Westbrook anuncia retiro tras 18 temporadas en la NBA
      Russell Westbrook anuncia retiro tras 18 temporadas en la NBA

      Russell Westbrook anuncia retiro tras 18 temporadas en la NBA

      SLP

      AP

      Westbrook, líder histórico en triples-dobles, cierra su carrera tras jugar con Thunder y Kings.

      Declara el cardiólogo de Maradona
      Declara el cardiólogo de Maradona

      Declara el cardiólogo de Maradona

      SLP

      EFE

      Siete profesionales enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual en el caso Maradona.

      Lionel Messi será suplente en Inter Miami ante León en Leagues Cup
      Lionel Messi será suplente en Inter Miami ante León en Leagues Cup

      Lionel Messi será suplente en Inter Miami ante León en Leagues Cup

      SLP

      EFE

      El astro argentino expresó en redes su dolor y dudas sobre su futuro en el fútbol tras la pérdida familiar.

      Cardenales de San Luis vencen 7-1 a Filis de Filadelfia
      Cardenales de San Luis vencen 7-1 a Filis de Filadelfia

      Cardenales de San Luis vencen 7-1 a Filis de Filadelfia

      SLP

      AP

      San Luis supera a Filis con una ofensiva clave y mantiene ventaja sobre .500 en la temporada.