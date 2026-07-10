Lista la lid "Corriendo por Una Vida Digna"

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La cuenta regresiva ha comenzado para la edición 2026 de la carrera atlética "Corriendo por Una Vida Digna", que se celebrará el próximo domingo 19 de julio con salida y meta en la pista del CEDETAR Plan de San Luis, evento que busca combinar la promoción de la actividad física con una causa social en beneficio de la Asociación Potosina Vida Digna A.C.

Los organizadores informaron que el evento contará con recorridos de 3, 6 y 12 kilómetros, los cuales darán inicio en punto de las 8:00 horas. Además, aún continúan abiertas las inscripciones con un costo de 450 pesos, las cuales pueden realizarse en línea o en los diferentes puntos de venta de Tú Tiempo a Tiempo, hasta agotar el cupo disponible.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la bolsa de premiación, que supera los 230 mil pesos, de los cuales más de 100 mil pesos serán destinados únicamente a la categoría élite, convirtiéndose en una de las competencias atléticas con mayor incentivo económico en San Luis Potosí.

Como parte de los beneficios para los participantes, todos los corredores inscritos tendrán la oportunidad de participar en la rifa de una motocicleta Yamaha, además de recibir su kit oficial, el cual será entregado el sábado 18 de julio, de 10:00 a 17:00 horas, en las instalaciones del CEDETAR Plan de San Luis.

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La competencia contempla categorías para ambas ramas, varonil y femenil, desde juveniles, además de los grupos de 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 y 70 años y más, permitiendo la participación de corredores de distintas edades y niveles.

Más allá del aspecto deportivo, la carrera tiene un importante objetivo altruista, ya que los recursos recaudados contribuirán al financiamiento de los programas y acciones que desarrolla la Asociación Potosina Vida Digna A.C., reafirmando el compromiso de impulsar el deporte como una herramienta para apoyar causas sociales.