Listas finales de la Liga de Futbol Azteca

La tarde dominical en el Parque Tangamanga estuvo teñida de pasión, entrega y buen futbol, luego de que se disputaran las semifinales del Torneo Quetzal 2025 en la categoría Estelar Ramiro Leyva de la Liga de Futbol Azteca, donde Atlético División y Real Estanzuela lograron su boleto a la gran final tras duelos cargados de emociones y dramatismo.

En el primer choque, Atlético División protagonizó un auténtico partidazo al imponerse 4-3 sobre Atlético Paisanos, en un encuentro vibrante de principio a fin. Los goles del triunfo fueron obra de Alejandro García, quien firmó un doblete, además de Luis Escalante y Juan Carlos Luevano, que completaron la cuenta. Por los Paisanos descontaron Jesús Tapia, con dos tantos, y Rodolfo Salazar, pero el esfuerzo no fue suficiente para evitar la caída.

El duelo fue dirigido por el árbitro central Alfredo Castañón, auxiliado por Abel Rico y Marco Velázquez, quienes cumplieron con una destacada labor arbitral.

El once de Atlético División estuvo conformado por: Luis Briones, Jorge Hernández, Brayan Contreras, Luis Aranda, Luis Escalante, Alfonso Aranda, Andrés Briones, Adrián Anguiano, Alejandro García, Brayan Chavero y Juan Carlos Luevano.

En la otra semifinal, Real Estanzuela selló su pase a la final tras vencer 1-0 a Atlético Casanova en un duelo de mucha táctica y orden defensivo. César Josué Vázquez fue el héroe del partido al marcar el único gol, suficiente para darle el triunfo a su escuadra.

El cuerpo arbitral, encabezado por Octavio Almendárez y asistido en las bandas por José Esteban Castillo y Rafael Martínez, realizó un trabajo excelente.

El cuadro de Real Estanzuela alineó con: Jesús Eduardo Aguilar, Ángel Oswaldo Blanco, Francisco Almendárez, Ángel López, Aldo Quirino, Manuel Rodríguez, Marco Alemán, Ángel Ávila, Abelardo Aguilar, David González y Josefát Jiménez. Atlético División y Real Estanzuela se medirán el próximo domingo 26 de octubre, en horario y sede por confirmar.

DEFINIDA FINAL

DE COPA AZTECA

En la primera semifinal, Spartanos F.C. mostró solidez y contundencia para vencer 2-0 a Real Saucito, con una brillante actuación de Luis Guel, autor de los dos tantos del encuentro. El equipo supo manejar los tiempos y dominar las acciones con orden táctico y precisión ofensiva.

El árbitro José de Jesús Reyes Infante condujo el partido con acierto, en un duelo que se jugó con intensidad pero dentro del marco del fair play.

El cuadro de Spartanos F.C. estuvo integrado por: Alan Aldrete, Miguel Tirado, Luis Rodríguez, Marco Reyes, Agustín Tirado, Carlos Valdez, Christian Silva, Fernando Tirado, Diego Martínez, Iván García y Luis Guel, quienes mostraron cohesión y carácter para asegurar su pase a la final.

En la otra llave, Atlético Salazares y Mulas de Moreno F.C. protagonizaron un duelo de alarido que terminó 2-2 en el tiempo regular. Alexander Rodríguez marcó los dos tantos para las Mulas, mientras que por Salazares respondieron Daniel Tobías y Cristian Zavala.

La definición desde los once pasos fue igual de electrizante. En la tanda de penales, Atlético Salazares se impuso 4-3, con gran temple de sus tiradores Pablo Adrián Medellín, Héctor Martínez, José de Jesús Carrera y Aarón Juárez, asegurando su boleto a la gran final. Por su parte, Mulas de Moreno acertó con Samuel Hernández, Alexis Reyes y Jorge Jasso, pero no logró concretar el sueño de avanzar.

El once de Atlético Salazares estuvo conformado por: José de Jesús Carrera, Gerardo Juárez, Rodrigo Olvera, Daniel Tobías, Aarón Juárez, José Medrano, Cristian Zavala, Miguel Ángel Juárez, Héctor Martínez, Brayan Martínez y Pablo Adrián Medellín, demostrando garra y determinación hasta el último minuto. Atlético Salazares se medirá ante Spartanos F.C. el próximo domingo 26 de octubre, con sede y horario por confirmar.