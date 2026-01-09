Listo Selectivo Municipal rumbo a la ON-2026

Como parte de los proyectos deportivos de inicio de año, San Luis Potosí se prepara para llevar a cabo el Selectivo Municipal rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, considerado el primer gran evento del calendario deportivo local y un proceso clave para la conformación de los representativos que buscarán trascender a nivel estatal y nacional.

Las actividades del proceso selectivo se desarrollarán del 9 al 11 de enero, aunque algunas disciplinas ya iniciaron su participación desde el mes de diciembre, dando continuidad al trabajo previo de detección y evaluación de talento deportivo.

En cuanto a la programación, las competencias arrancan este viernes 9 de enero con la disciplina de voleibol de sala, que tendrá como sede la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Ese mismo día también se llevará a cabo el baloncesto 5x5 en las instalaciones de la Unidad Deportiva Universitaria (UDU).

Para el sábado 10 de enero, el programa contempla la disciplina de boxeo, que se desarrollará en la Unidad Deportiva Universitaria, misma sede en la que también se efectuará la competencia de ajedrez. En tanto, el handball iniciará sus actividades ese mismo día en la Facultad de Psicología de la UASLP.

Durante el sábado 10 y domingo 11 de enero, la Unidad Deportiva Universitaria será sede de diversas disciplinas, entre ellas voleibol de playa, futbol soccer, beisbol 5, softbol, atletismo, tenis de mesa y breaking. Por su parte, las instalaciones de SADECO albergarán las competencias de karate do.