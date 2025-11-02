Listo SLP para Máster de Atletismo 2025

La Asociación de Atletismo Máster del Estado de San Luis Potosí, A.C., anunció con orgullo la participación de una destacada delegación potosina conformada por 30 atletas en el Campeonato NORCECA Máster de Atletismo 2025, que se celebrará del 5 al 9 de noviembre en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano (COM), en la Ciudad de México.

El certamen, avalado por la World Masters Athletics (WMA) y la North, Central America and Caribbean Masters Athletics (NCCMA), reunirá a más de 1,000 atletas de 22 países, consolidándose como uno de los eventos más importantes del atletismo máster en el continente americano.

Entre las delegaciones confirmadas se encuentran potencias del atletismo máster como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Cuba, República Dominicana, Colombia, Jamaica, Argentina, Chile, Gran Bretaña, India y Países Bajos, entre otras. México será el país anfitrión con 599 atletas inscritos, seguido por Estados Unidos con 140 competidores y Costa Rica con 43.

La representación potosina estará integrada por 11 mujeres y 19 hombres, quienes participarán en un total de 99 pruebas distribuidas en las disciplinas de caminata, fondo, medio fondo, velocidad y lanzamientos. Las atletas potosinas verán acción en 33 pruebas, destacando la participación de María del Rosario Cervantes Méndez (categoría 65-69), reconocida multimedallista mundial en caminata. También competirán María del Refugio Trujillo, Juana María Solano y Marlen Fabiola Almazán, igualmente en caminata.

En medio fondo estarán Alicia Guadalupe Gutiérrez, Nohemí Rojas, Erika Loredo y Verónica Hinojosa, mientras que en lanzamientos participarán Alejandra Ramírez y Oralia Tovar en las pruebas de bala, disco y martillo.

En la rama varonil se contabilizan 66 participaciones, con atletas en pruebas de velocidad, fondo y campo.