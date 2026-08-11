logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Los 5 mexicanos con más preseas en los JCC-2026

La delegación azteca terminó en lo más alto con un total de 407 medallas

Por El Universal

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
A
Los 5 mexicanos con más preseas en los JCC-2026
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      México.- México cerró hace unas horas una participación histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de República Dominicana 2026. Tras intensas jornadas de competencia, la delegación nacional terminó en lo más alto del medallero al conquistar un total de 407 preseas.

      La cifra superó con amplitud el récord anterior de 384 medallas, establecido en Mayagüez 2010, consolidando una de las actuaciones más exitosas del deporte mexicano en la justa regional. El resultado fue celebrado por autoridades y especialistas, que ven con optimismo el panorama rumbo a 2027, año en el que muchos atletas buscarán asegurar su clasificación a los Juegos Olímpicos en sus respectivas disciplinas.

      Dentro de esta destacada actuación sobresalió un selecto grupo de deportistas que brilló en escenarios como la alberca, la pista y el tatami. Gracias a sus actuaciones y a la cantidad de preseas conseguidas, estos atletas se consolidaron como las grandes figuras de la delegación mexicana y entre los competidores más exitosos del certamen.

      A continuación, te presentamos a los cinco atletas mexicanos más ganadores de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LOS MEXICANOS MÁS GANADORES

      Celia Pulido | Natación

      La nadadora mexicana se convirtió en una de las grandes figuras de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 al finalizar como la atleta más ganadora de la competencia. Pulido conquistó un total de 11 medallas, de las cuales ocho fueron de oro, una de plata y dos de bronce.

      Itzamary González | Natación artística

      Itzamary González fue otra de las grandes protagonistas de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La especialista en natación artística brilló tanto en las pruebas individuales como en las de equipo con un total de seis oros.

      Marina Malpica |Gimnasia rítmica

      Marina Malpica confirmó su condición de referente de la gimnasia rítmica mexicana al firmar una destacada actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La atleta nacional concluyó con cinco oros.

      Beatriz Briones | Canotaje

      Beatriz Briones volvió a demostrar por qué es una de las máximas exponentes del canotaje mexicano al destacar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La regiomontana tuvo una sobresaliente participación al conquistar cinco oros.

      Melisa Rodríguez | Natación

      Melisa Rodríguez se consolidó como una de las atletas mexicanas más destacadas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 gracias a su sobresaliente desempeño con cinco oros.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      FIFA enfrenta rechazo por plan de venta en Copa Mundial
      FIFA enfrenta rechazo por plan de venta en Copa Mundial

      FIFA enfrenta rechazo por plan de venta en Copa Mundial

      SLP

      AP

      UEFA, CONCACAF y AFC denuncian pérdida de confianza tras intento de venta en Copa Mundial por FIFA.

      Mets vencen a Bravos 8-5 con grand slam de Brett Baty
      Mets vencen a Bravos 8-5 con grand slam de Brett Baty

      Mets vencen a Bravos 8-5 con grand slam de Brett Baty

      SLP

      AP

      El mexicano Daniel Duarte lanzó dos entradas sin permitir carreras para asegurar la victoria.

      Bills de Buffalo atienden quejas por vistas obstruidas en nuevo estadio
      Bills de Buffalo atienden quejas por vistas obstruidas en nuevo estadio

      Bills de Buffalo atienden quejas por vistas obstruidas en nuevo estadio

      SLP

      AP

      Las críticas surgieron tras el entrenamiento Azul y Rojo en el estadio de 2.100 millones de dólares.

      Cristóbal Alfaro, jugador que anotó doblete contra Estados Unido
      Cristóbal Alfaro, jugador que anotó doblete contra Estados Unido

      Cristóbal Alfaro, jugador que anotó doblete contra Estados Unido

      SLP

      El Universal

      El joven zaguero de 19 años se consolidó en el torneo y ahora enfrenta un nuevo reto en Atlante.