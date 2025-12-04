Los aspirantes a la postemporada

Los duelos de la semana 14 de la temporada de la NFL de los Baltimore Ravens ante los Pittsburgh Steelers y de los Kansas City Chiefs contra los Houston Texans serán vitales para los contendientes en sus aspiraciones de alcanzar un lugar en los playoffs.

El ganador de este domingo entre Ravens y Steelers, una de las rivalidades más enconadas en la Conferencia Americana (AFC), se adueñará en solitario de la cima de la división Norte.

Ambos equipos llegan con la misma marca de seis triunfos y seis derrotas, por lo que el vencedor tendrá un juego de ventaja con sólo cuatro partidos por disputar en la campaña.

Baltimore es favorito por jugar en casa ante el equipo del entrenador Mike Tomlin, que acumula par de derrotas consecutivas.

Debido a que la división Norte de la AFC es la menos competitiva de las cuatro que la componen, está proyectado que sólo el que termine en primer lugar tenga lugar en postemporada, el segundo puesto no alcanzaría boleto entre los siete mejores.

El mismo día, los Kansas City Chiefs están obligados a vencer a los Houston Texans si quieren meterse a la ronda de comodines de los playoffs por la marca de seis ganados y seis perdidos que los ubica décimos en la AFC, fuera de los primeros siete que clasifican por conferencia.

Los Chiefs han tenido una campaña de altibajos que prácticamente los tiene sin posibilidades de ganar la división Oeste de la AFC por décimo año consecutivo, aunque aún aspiran a la postemporada.

No será sencilla la misión ante unos Texans que llegan con mejor marca, 7-5, que los coloca como el octavo mejor de la AFC, en la que pisan la sombra a Buffalo Bills, Indianapolis Colts y Los Angeles Chargers, en las posiciones siete, seis y cinco, todos con récord de 8-4.

El domingo también destacan los partidos Jaguars-Colts y Packers-Bears.

La semana 14 arrancará este jueves con la visita de los Dallas Cowboys, noveno en la Conferencia Nacional (NFC) con 6-5-1, a los Detroit Lions, octavo con 7-5, por lo que una derrota para cualquiera sería un duro golpe en su camino a los playoffs.

La actividad de la jornada concluirá el lunes con el duelo entre Los Angeles Chargers, que debe ganar para mantenerse en lugares de postemporada en la AFC, ante los campeones Philadelphia Eagles, que están a la caza de Chicago Bears y Los Angeles Rams, primero y segundo de la NFC, para acabar en la cima de la Nacional, posición que da derecho a recibir todos sus juegos en casa.