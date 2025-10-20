logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Fotogalería

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Los Cowboys someten a Commanders

Lamb logra TD de 74 yardas y Bland devuelve intercepcíon de 68 y anota

Por AP

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Los Cowboys someten a Commanders

ARLINGTON.- Dak Prescott lanzó para tres touchdowns, incluyendo uno de 74 yardas a CeeDee Lamb, DaRon Bland devolvió una intercepción 68 yardas para anotar después de que Jayden Daniels saliera con una lesión en el tendón de la corva y los Cowboys de Dallas vencieron el domingo 44-22 a los Commanders de Washington.

Lamb tuvo 110 yardas en cinco recepciones después de que un esguince alto de tobillo lo mantuviera fuera de los tres juegos anteriores, cuando George Pickens brilló sin su nuevo compañero, y luego tuvo el mismo impacto compartiendo nuevamente el protagonismo.

La recepción de 44 yardas de Pickens fue clave en una serie de touchdown de 35 segundos para una ventaja de 27-15 en el último minuto de la primera mitad después de que Daniels anotara en una carrera de uno yarda con 45 segundos para el descanso.

Javonte Williams corrió para 116 yardas y un touchdown para Dallas (3-3-1).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Prescott terminó 21 de 30 para 264 yardas con dos pases de touchdown a Jake Ferguson, quien se convirtió en el primer ala cerrada en la historia de la NFL con al menos 50 recepciones y seis touchdowns por recepción en los primeros siete juegos de una temporada.

Daniels estaba sin sus tres principales receptores en Terry McLaurin (cuádriceps), Deebo Samuel (talón) y Noah Brown (rodilla/ingle), un exjugador de Dallas. Daniels tuvo 156 yardas y un touchdown junto con su carrera de TD antes de la lesión. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rams embisten a los Jaguars
Rams embisten a los Jaguars

Rams embisten a los Jaguars

SLP

AP

Matthew Stafford lanza cinco pases de TD en el Estadio Wembley

apuntes y comentarios
apuntes y comentarios

apuntes y comentarios

SLP

Antonio Loría De Regil

Colts rompen racha de 5 reveses en Los Ángeles
Colts rompen racha de 5 reveses en Los Ángeles

Colts rompen racha de 5 reveses en Los Ángeles

SLP

AP

Kylian Mbappé da victoria al Madrid
Kylian Mbappé da victoria al Madrid

Kylian Mbappé da victoria al Madrid

SLP

AP