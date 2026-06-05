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Los Filis barren serie a Padres

Adolis García pegó jonrón y Zack Wheeler lució sólido en la lomita

Por AP

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Los Filis barren serie a Padres
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      FILADELFIA.- El cubano Adolis García conectó su primer jonrón en casi un mes, Zack Wheeler permitió dos hits en siete entradas y los Filis de Filadelfia superaron a los Padres de San Diego en la clasificación del comodín de la Liga Nacional con una victoria 6-4 el jueves para completar una barrida en la temporada.

      García, quien firmó con Filadelfia en la temporada baja para aportar poder derecho a la alineación, se voló la cerca por primera vez desde el 6 de mayo. Su quinto jonrón de la temporada llegó ante el abridor de San Diego Lucas Giolito (2-1) en la quinta entrada para darle a los Phillies una ventaja de 2-0.

      Wheeler (5-1) llevó un juego sin hits hasta la sexta antes de que se rompiera con un sencillo de globo de Bryce Johnson. Wheeler permitió dos carreras con un jonrón del dominicano Manny Machado y ponchó a ocho.

      Bryson Stott, Trea Turner y Alec Bohm conectaron sencillos productores de carrera por los Phillies, que han ganado siete de sus últimos nueve juegos.

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      Jackson Merrill conectó un jonrón en la novena por los Padres, que han perdido cinco juegos seguidos y nueve de 10, con un total de 17 carreras anotadas en sus nueve derrotas.

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