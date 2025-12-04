Los Nuggets se imponen a Pacers

INDIANÁPOLIS.- Jamal Murray anotó 52 puntos, su mayor cifra de la temporada, y Nikola Jokic se quedó a poco de otro triple-doble para ayudar a que los Nuggets de Denver doblegaran el miércoles 135-120 a los Pacers de Indiana.

Murray acertó 19 de 25 tiros de campo y fue aun mejor desde la línea de tres puntos, con diez de 11, a pesar de que estuvo en duda su participación debido a un esguince en el tobillo derecho hasta última hora de la tarde. Se quedó a tres puntos de igualar su récord personal.

Jokic sumó 24 puntos, ocho rebotes y 13 asistencias jugando frente al comisionado de la NBA, Adam Silver. Se quedó a dos rebotes de comenzar diciembre con triples-dobles consecutivos, pero aún lidera la liga con 11 esta temporada.

Bruce Brown, Tim Hardaway Jr y Peyton Watson terminaron todos con cifras de dos dígitos por los Nuggets, quienes ganaron por tercera vez en cinco duelos.

Pascal Siakam lideró a los Pacers con 23 puntos, mientras que Andrew Nembhard registró 16 puntos y siete asistencias en una noche en la que seis jugadores de Indiana anotaron cifras de dos dígitos. Los Pacers han perdido dos compromisos seguidos desde que ganaron encuentros consecutivos por primera vez en la temporada.