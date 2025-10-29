Los Sixers siguen invictos

WASHINGTON.- Tyrese Maxey anotó 39 puntos con diez asistencias, y los 76es de Filadelfia remontar con Joel Embiid en el banquillo para superar el martes 139-134 a los Wizards de Washington en tiempo extra para mantenerse invictos.

Embiid anotó 25 puntos en un máximo de temporada de 23:02 minutos debido a que los 76ers siguen gestionando sus minutos, fue Adem Bona quien dio un giro al partido al final. Bloqueó cuatro tiros en el cuarto periodo y otro en el tiempo extra para que Filadelfia remontara un déficit de 16 puntos después de tres cuartos para mejorar a 4-0.

Alex Sarr anotó 31 puntos para los Wizards, que tuvieron 110 puntos en los primeros tres cuartos y apenas 16 en el cuarto. Cuando Khris Middleton falló su disparo en los últimos segundos para Washington, el juego se fue a tiempo extra empatado a 126.

Los Wizards anotaron los primeros cinco puntos del tiempo extra antes de conceder una racha de 9-0, incluyendo una clavada de seguimiento de Bona con 27,6 segundos restantes que le dio la ventaja a los 76ers. Un triple de Kyshawn George puso el marcador 135-134 con siete segundos restantes, pero después de que Maxey hizo dos tiros libres, Middleton forzó un pase que fue interceptado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí