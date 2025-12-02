M. Collins de Browns fuera por lesión

CLEVELAND.- El tackle defensivo de los Browns de Cleveland Maliek Collins se perderá el resto de la temporada tras sufrir una lesión en el cuádriceps en la derrota del domingo 26-8 ante los 49ers de San Francisco.

El entrenador de los Browns Kevin Stefanski anunció el lunes que Collins tendrá que someterse a una cirugía que pondrá fin a su temporada.

El liniero defensivo veterano de diez años sufrió la lesión sin contacto durante el tercer cuarto. Era el segundo en el equipo con seis y media capturas de quarterback junto con 28 presiones al mariscal de campo.

Collins también es una razón clave por la cual el All-Pro Myles Garrett necesita cuatro capturas para romper el récord de la NFL de 22,5 sacks en una sola temporada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Cuando pierdes a un tipo como Maliek, no lo reemplazas. Ha tenido un gran impacto en este equipo, tanto dentro como fuera del campo”, afirmó Stefanski. “Tenemos algunos jugadores mayores allí (en la sala de la línea defensiva), pero tenemos un montón de jóvenes. Creo que han aprendido mucho del profesional que es Maliek y creo que tienes que llevar eso contigo siempre”.

La lesión de Collins con 9:36 restantes en el tercer cuarto también desató una pelea entre algunos de los linieros defensivos de los Browns y el receptor abierto de San Francisco, Jauan Jennings. Garrett y Shelby Harris dijeron que algunos de los comentarios de Jennings después de la jugada cruzaron la línea.

Harris no ocultó sus sentimientos sobre Jennings después del partido del domingo.