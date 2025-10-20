Manchester United acaba con la maldición

LIVERPOOL.- Después de nueve años dolorosos, y en el undécimo intento consecutivo, el Manchester United rompió su maldición en Anfield con una victoria el domingo 2-1 contra el Liverpool, el campeón defensor de la Liga Premier.

El cabezazo de Harry Maguire a los 84 minutos selló una de las victorias más significativas del United bajo el mando del entrenador Ruben Amorim y condenó al Liverpool a su cuarta derrota consecutiva en todas las competiciones.

La frustración de tantas experiencias miserables en Merseyside pareció desbordarse mientras Maguire celebraba frente a los aficionados del United que viajaron.

El gol de Maguire llegó tarde en otro partido frenético y emocionante que nuevamente terminó con un final dramático esta temporada para el equipo de Arne Slot.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Son tres partidos de liga consecutivos en los que el Liverpool ha perdido por un gol anotado en los últimos 10 minutos del tiempo reglamentario o más allá. Antes de eso, había logrado victorias tardías en seis de los primeros siete partidos.

Así que, aunque el gol de cabeza de Maguire mantuvo la tendencia perdedora, quizás la mayor sorpresa fue que no hubo otro giro en la historia.

Podría haber sucedio cuando Cody Gakpo cabeceó desviado con un gol abierto para apuntar y el cuarto árbitro indicó que habría ocho minutos de tiempo añadido.

El delantero holandés ya había devuelto al Liverpool al empate al 78 —empujando desde cerca después de que Bryan Mbeumo había adelantado al United en los primeros dos minutos.