Marcel Ruiz estará fuera 7 u 8 meses

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México.- El mediocampista mexicano Marcel Ruiz estará afuera de las canchas por siete u ocho meses después de operarse hace un mes la rodilla por una rotura de ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco medial sufrida en marzo de este año.

Francisco Suinaga, presidente del club escarlata, reveló en ESPN el tiempo de recuperación que necesitará el joven mexicano y además, que no podrán contar con él en la Copa Intercontinental, a disputarse en diciembre de este año.

"No, yo creo que no va a llegar. La verdad es que Marcel se operó, pero con esta lesión, para tenerlo en cancha de vuelta, no creo que sea antes de siete u ocho meses", declaró Suinaga.

A pesar de la baja de una de sus grandes figuras, el directivo aseguró que buscarán competir para conquistar todos los torneos que juega el Toluca este semestre.

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"Vamos a estar compitiendo en la liga, Campeón de Campeones, ojalá Campeones Cup, y luego Leagues Cup, recibiendo dos partidos en el Estadio Nemesio Diez. El primer partido de Leagues Cup en la historia en México se jugará en el Nemesio Diez", mencionó. "Apuntar a ganarla sería muy bueno; fue lo único que no ganamos por muchas circunstancias, pero creo que el equipo está listo para seguir siendo protagonista", concluyó.

¿CUÁNDO SE LESIONÓ MARCEL RUIZ?

La lesión de Marcel ocurrió el 11 de marzo de 2026 durante un partido de la Copa de Campeones de la Concacaf frente al San Diego FC.

Su lesión provocó que Javier Aguirre no lo considere para la lista de convocados a la Copa del Mundo 2026.