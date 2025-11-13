Marcelo Flores ya entrena con Canadá

México.- Luego de semanas de rumores e incertidumbre, Marcelo Flores ha tomado una decisión con miras al futuro y ha aceptado la oferta de Canadá para llegar a la Copa del Mundo de 2026.

El atacante de Tigres, quien no ha tenido la regularidad esperada en la Liga MX, parece haber dejado atrás su pasado en la Selección Mexicana y busca seguir su sueño en otra parte del planeta.

Mediante redes sociales, el equipo canadiense compartió un video en el que se ve al exjugador del Arsenal portar ya el uniforme del equipo dirigido por Jesse Marsch, quien, luego de observarlo, lo convocó.

Flores, quien tiene 22 años, participará en la próxima fecha FIFA como jugador de entrenamiento, sin posibilidad de integrar el equipo principal, pero buscando familiarizarse con la idea de juego.

La participación de Marcelo con Canadá generó un debate en redes sociales, plataformas en las que se recordó su mejor momento y las pocas oportunidades para los jóvenes en el futbol mexicano.