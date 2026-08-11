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Martin pega 4 hits en triunfo de Mellizos sobre los Orioles

Por AP

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Martin pega 4 hits en triunfo de Mellizos sobre los Orioles
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      MINNEAPOLIS.- Austin Martin conectó cuatro hits, incluido un jonrón, Josh Bell también la sacó del parque y los Mellizos de Minnesota vencieron 9-5 a los Orioles de Baltimore la noche del lunes.

      Dean Kremer (2-4), en su segunda apertura con Minnesota desde que llegó procedente de Baltimore en la fecha límite de cambios, permitió una carrera y un imparable en siete entradas frente a su exequipo. Ponchó a siete.

      Martin abrió la tercera entrada con su cuadrangular hacia el jardín entre izquierdo y central para inaugurar la pizarra. Pegó un sencillo en la primera y se embasó con un toque para hit en la séptima, como parte de un episodio de cinco carreras para los Mellizos. Añadió otro sencillo en la octava.

      Ryan Jeffers conectó un sencillo en la séptima para impulsar a Martin y a Royce Lewis le dieron base por bolas para preparar el jonrón de tres carreras de Bell que puso el encuentro 7-1. Jeffers bateó un doble impulsor en la octava entrada, y Lewis conectó un sencillo para dejar la pizarra 9-3.

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      El abridor de los Orioles, Trevor Rogers (7-8), lanzó cuatro entradas, en las que permitió dos carreras y cuatro hits. Ponchó a cuatro y dio dos bases por bolas.

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