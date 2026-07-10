Max Gutiérrez sigue en la pelea

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La temporada regular 2026 de NASCAR México Series entra en su etapa decisiva y el piloto Max Gutiérrez, al volante del auto #23 Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, se mantiene en la pelea por el campeonato al ocupar de manera momentánea el séptimo lugar del estado general, posición que le permitiría clasificar al CHASE, la fase final donde se definirá al nuevo monarca de la categoría.

Con únicamente dos fechas por disputarse antes del inicio de los playoffs, el equipo trabaja intensamente para asegurar su permanencia entre los diez mejores del campeonato, comenzando con el compromiso de los próximos 1 y 2 de agosto en el Súper Óvalo Potosino.

Las dos carreras más recientes han representado un reto para el piloto mexicano. En una de ellas abandonó tras un contacto en pista, mientras que en la fecha disputada en Querétaro diversos problemas mecánicos le impidieron concretar el resultado que había mostrado durante todo el fin de semana.

Pese a ello, la sexta ronda dejó señales positivas para el equipo. Durante las prácticas y la sesión de clasificación, el auto #23 se mantuvo constantemente entre los dos más rápidos, quedándose incluso a escasas centésimas de conseguir la pole position. Sin embargo, durante la competencia el comportamiento del monoplaza cambió considerablemente debido a un ajuste distinto al previsto, obligando a Gutiérrez a luchar por rescatar la mayor cantidad de puntos posible.

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Al final, el piloto cruzó la meta fuera del Top 5, pero sumó 30 unidades que le permiten mantenerse en el séptimo puesto del campeonato con 203 puntos, apenas 10 unidades por debajo del quinto lugar, conservando intactas sus aspiraciones de avanzar al CHASE.

"La fecha de Querétaro comenzó muy bien. Estrenamos un coche nuevo con el que me sentí increíble desde el primer momento y estuvimos peleando los primeros lugares durante todo el fin de semana. Desgraciadamente, en la carrera el comportamiento del auto cambió por completo, pero nunca dejamos de luchar. Ahora debemos enfocarnos en recuperar los puntos perdidos y seguir trabajando. Estoy seguro de que vienen cosas mejores", señaló Max Gutiérrez.

La lucha por los últimos boletos al CHASE se mantiene muy cerrada. De manera momentánea, las posiciones del sexto al décimo lugar del campeonato son: Rodrigo Rejón con 210 puntos, Max Gutiérrez con 203, Julio Rejón con 202, José Luis Ramírez con 200 y Xavi Razo con 194 unidades.

Con este panorama, la carrera en San Luis Potosí será determinante para las aspiraciones del piloto de Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, quien buscará aprovechar la penúltima fecha de la temporada regular para sumar puntos importantes y asegurar su lugar en la disputa por el campeonato de NASCAR México Series 2026.