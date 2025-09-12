Mazatlán y Pumas van por 3 puntos

México.- Este viernes a las 21:00 horas, los Cañoneros del Mazatlán reciben a los Pumas de la UNAM en partido de la jornada 8 de la Liga MX.

Los pupilos de Robert Dante Siboldi se harán valer como locales para romper la mala racha de no conocer la victoria desde la jornada 2 del Apertura 2025, y alcanzar a los felinos que se encuentran a tres puntos de la General.

¿cómo llegan?

Cabe señalar, que los Cañoneros vienen de caer 1-0 ante Juárez en el estadio olímpico Benito Juárez; ocupan el lugar 12 con solo seis puntos.

Por su parte, los felinos de la UNAM llegan animados tras regresar al camino de la victoria al vencer en la jornada 7 al Atlas (1-0) con una anotación de Aaron Ramsey.

Se encuentran en la posición 10 con nueve unidades.

El partido podrá verse por TV Azteca.