McCarthy a protocolo de conmociones

EAGAN, Minnesota.- Los Vikings de Minnesota han colocado al quarterback J.J. McCarthy en el protocolo de conmociones cerebrales, poniendo en duda su disponibilidad para el próximo juego en Seattle.

El entrenador Kevin O’Connell manifestó que McCarthy reportó por primera vez síntomas durante el viaje del equipo de regreso a casa tras la derrota 23-6 en Green Bay. El personal médico tomó la decisión de ponerlo en el protocolo después de regresar a Minnesota, señaló O’Connell.

O’Connell se negó a responder preguntas específicas sobre la gravedad o naturaleza de los síntomas de McCarthy. No descartó a McCarthy para este domingo, pero expresó que el novato suplente Max Brosmer tomaría el lugar en la ofensiva titular durante las prácticas de esta semana hasta que McCarthy sea autorizado.

“No estoy listo para hacer ningún tipo de designación para el juego ni nada por el estilo. Dejaremos que el proceso siga su curso”, comentó O’Connell.

Con el veterano de décimo año Carson Wentz fuera por el resto de la temporada tras una cirugía de hombro, el único otro mariscal de campo en la plantilla de Minnesota es John Wolford, un trotamundos de 30 años en el equipo de práctica.

McCarthy, quien se perdió su temporada de novato recuperándose de una cirugía de rodilla y se ausentó en cinco juegos más esta temporada por un esguince de tobillo alto, ha luchado para encontrar algún tipo de ritmo.