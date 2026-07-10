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Medias Rojas logran 6to. triunfo seguido

Por AP

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Medias Rojas logran 6to. triunfo seguido
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      CHICAGO.- Caleb Durbin conectó un jonrón de dos carreras para ayudar a los encendidos Medias Rojas de Boston a superar el jueves 2-1 a los Medias Blancas de Chicago, para su sexta victoria consecutiva.

      Boston terminó con apenas cuatro hits, pero Patrick Sandoval y cuatro relevistas silenciaron a Chicago mientras completaban la barrida de la serie de tres juegos. Los Medias Rojas mejoraron a 11-2 en sus últimos 13 partidos, y han superado a sus rivales 35-10 durante su racha de triunfos.

      Sandoval permitió una carrera y cinco hits en 4 1/3 entradas, en su primera apertura en las Grandes Ligas en más de dos años. El zurdo se sometió a una cirugía en el codo en junio de 2024 y luego firmó un contrato de dos años y 18,25 millones de dólares con los Medias Rojas en diciembre de ese año.

      El colombiano Tyron Guerrero (1-1) consiguió cinco outs después de la salida de Sandoval. Garrett Whitlock y Justin Slaten lanzaron una entrada cada uno antes de que Aroldis Chapman se encargara del noveno para su 19no salvamento en 21 oportunidades.

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      El bullpen de Boston permitió una carrera y cuatro hits en 9 2/3 episodios en la serie.

      Chicago perdió por sexta vez en ocho juegos. El zurdo de los Medias Blancas, Anthony Kay (6-4), toleró cuatro hits y dio dos bases por bolas en 5 1/3 entradas.

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