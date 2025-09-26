Mejora Justin Fields en protocolo de conmoción

FLORHAM PARK, NJ.- Justin Fields volvió a entrenarse con los Jets de Nueva York y podría reaparecer para el enfrentamiento del próximo lunes por la noche en Miami.

El quarterback permaneció en el protocolo de conmociones el jueves, pero su pronóstico sigue siendo favorable y con la posibilidad de que pueda jugar contra los Dolphins en horario estelar. Ambos equipos buscan su primera victoria de la temporada.

“Si está autorizado, es el titular”, dijo el entrenador Aaron Glenn.

Fields practicó por primera vez desde que sufrió una conmoción en la derrota de los Jets ante Buffalo en la Semana 2, pero se esperaba que estuviera limitado mientras trabaja en su recuperación.

Fields participó en ejercicios individuales sin contacto en la sesión en interior debido al clima lluvioso y tendrá dos prácticas completas más el viernes y otra el sábado para prepararse.

Un neurólogo independiente debe determinar si puede jugar contra los Dolphins.

“Tiene que pasar por todo el protocolo antes de que le autoricen completamente”, expresó Glenn.

Tyrod Taylor fue el titular por Fields el domingo y completó 26 de 36 pases para 197 yardas y dos touchdowns, pero también tuvo una intercepción devuelta para touchdown en la derrota 29-27 en Tampa Bay.

Fields tuvo debut destacado para Jets contra Steelers.