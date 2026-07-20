Messi lloró al recibir medalla de subcampeón

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México.- Argentina se quedó bastante cerca de conquistar el cuarto título de la Copa del Mundo en su historia.

La Albiceleste fue, ampliamente, superada por España en el estadio Nueva York/Nueva Jersey y perdió (1-0) la final del Mundial de Norteamérica 2026.

Con solitario gol de Ferran Torres, en el minuto 106, los españoles derrotaron a los argentinos y evitaron que fueran bicampeones de la justa mundialista.

Cuando el silbatazo final se escuchó, la algarabía de los españoles se hizo sentir sobre la cancha y las tribunas del estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

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Sin embargo, no sólo La Roja se robó los reflectores por sus celebraciones tras conquistar el título del Mundial 2026, sino también los integrantes de La Albiceleste atrajeron las miradas.

Sobre todo, Lionel Messi porque rompió en llanto tras recibir la medalla de subcampeón de la Copa del Mundo.

Después de que La Pulga se colgara la presea de plata, las cámaras lo enfocaron y no pudo contener las lágrimas.

El capitán de Argentina no pudo evitar demostrar su tristeza y fue captado llorando por haber perdido la segunda final en su trayectoria.