Arranca Jornada 14 de Liga MX con dos enfrentamientos
Los partidos Necaxa vs FC Juárez y Atlante vs Atlético San Luis serán transmitidos en vivo.
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Todo está listo para que vuelva a rodar en el futbol mexicano, luego de la actividad a media semana.
Liga MX jornada 14 Apertura 2026: partidos y horarios
Este viernes 23 de octubre, se pone en marcha la Jornada 14 del Apertura 2026 con dos partidos.
Cabe resaltar que ambos encuentros serán transmitidos, en nuestro país, pero sólo uno estará disponible en televisión abierta.
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Transmisión y detalles de los partidos
Horarios y canales para ver en vivo hoy los partidos de la Liga MX
· Necaxa vs FC Juárez
· Fecha: Viernes 23 de octubre
· Hora: 19:00
· Estadio: Victoria
· Transmisión: FOX One
· Atlante vs Atlético San Luis
· Fecha: Viernes 23 de octubre
· Hora: 21:00
· Estadio: Banorte
· Transmisión: Azteca 7/Disney+ Premium/ESPN 2
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