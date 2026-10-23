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Arranca Jornada 14 de Liga MX con dos enfrentamientos

Los partidos Necaxa vs FC Juárez y Atlante vs Atlético San Luis serán transmitidos en vivo.

Por El Universal

Octubre 23, 2026 09:40 a.m.
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Arranca Jornada 14 de Liga MX con dos enfrentamientos
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      Transmisión y detalles de los partidos

      Horarios y canales para ver en vivo hoy los partidos de la Liga MX

      · Necaxa vs FC Juárez

      · Fecha: Viernes 23 de octubre

      · Hora: 19:00

      · Estadio: Victoria

      · Transmisión: FOX One

      · Atlante vs Atlético San Luis

      · Fecha: Viernes 23 de octubre

      · Hora: 21:00

      · Estadio: Banorte

      · Transmisión: Azteca 7/Disney+ Premium/ESPN 2

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