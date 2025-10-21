México busca otro Mundial

México.- México buscará ser sede de otra Copa del Mundo. Este lunes se presentó, en la ciudad de Nueva York, la candidatura de nuestro país, junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para albergar la edición 2031 de la Copa Mundial Femenil de la FIFA.

De ganar la sede, sería la primera ocasión que un torneo oficial de la FIFA se dispute en cuatro países distintos, al final todos americanos, pero de distintas regiones. Con dos sedes en Norteamérica y otro par más en Centroamérica, la Copa Mundial del 2031 promete entregar el torneo de mayor impacto en su historia, para así dejar un legado que inspire a futuras generaciones en un marco en donde el empoderamiento femenino es clave.

“Hoy es un día histórico no solo porque cuatro países se unen para recibir por primera vez una edición del Mundial Femenil en 2031, para México ser una de las sedes no solo sería un honor sino también un sueño cumplido: albergar por primera vez un Mundial Femenil”, mencionó Andrea Rodebaugh, directora Deportiva de Selecciones Nacionales Femeniles de México.

“Este logro refleja el crecimiento, pasión y, sobre todo, el esfuerzo de todas las mujeres y hombres que han luchado por abrir camino en el futbol. Es reflejo del lugar que la Selección Femenil ha ganado en el corazón de México. Estamos seguros de que nuestro país dejará huella y será fuente de inspiración para miles de niñas y jóvenes que sueñan con llegar lo más lejos posible y cumplir con sus sueños”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se estima que de ganar la sede, los cuatro países recibirían a 4.5 millones de aficionados únicamente en los estadios. Además, la candidatura promete tener estadios y áreas de entrenamiento de nivel mundial en las cuatro sedes.