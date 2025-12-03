Miky Pérez cierra la campaña con altibajos

En un ambiente vibrante y con gran asistencia en el Autódromo Monterrey, se llevó a cabo la última fecha puntuable de la Súper Copa, donde también se definió el cierre de la Fórmula 5. En este escenario, el piloto potosino Miky Pérez concluyó su participación dentro de la campaña 2025, poniendo fin a un año lleno de aprendizajes y retos.

Tras la competencia, Pérez hizo un balance de su desempeño, reconociendo que la temporada tuvo altibajos. “Llegamos al final del camino, como lo dije anteriormente, una campaña de muchos altibajos. Queríamos cerrar fuerte en Monterrey, pero desafortunadamente las cosas no se dieron ni para mí, ni para mi coequipero y maestro Enrique Reyna. Regresamos a casa insatisfechos por el resultado de la final, pero contentos; ya pusimos todo nuestro empeño durante la campaña. El team le da vuelta a la hoja y no queda más que empezar a pensar en la siguiente temporada. Agradecido con Enrique Reyna Sr. por la preparación del auto y por todo el apoyo del equipo”, señaló el piloto potosino.

Pese a no obtener los resultados deseados en la fecha de cierre, Miky Pérez y el Team Mao Racing destacan por su constancia, trabajo técnico y compromiso dentro de la categoría. Su mancuerna con el campeón nacional de autos fórmula Enrique Reyna ha sido uno de los puntos fuertes del proyecto, consolidando una dupla que promete un 2026 competitivo.

Aunque este año no fue el ideal en cuanto a resultados, el equipo confía plenamente en que la experiencia acumulada será clave para regresar más fuertes a la pista el próximo año. Todo apunta a que Pérez y Reyna serán protagonistas nuevamente en la siguiente temporada de la Súper Copa.

