Mony Ramos vuelve a brillar en el softbol

La potosina Mony Ramos continúa consolidándose como una de las figuras juveniles más destacadas del softbol nacional, luego de repetir participación con los Rockies de Tamaulipas, considerado el equipo más fuerte del estado fronterizo. Ramos, quien funge como 2ª base y 4º bat, se ha convertido en pieza clave dentro de una plantilla que comparte con jugadoras profesionales provenientes de organizaciones como Charros y Diablos, dominando con autoridad el competitivo circuito norteño.

Tamaulipas mantiene un intenso calendario deportivo con torneos de Primera Fuerza cada mes, lo que permite a las mejores peloteras del estado y la región mantener un ritmo constante de juego. Estos encuentros sirven como plataforma de desarrollo y observación para integrar selecciones en todas las categorías: Juvenil, 22U, 25U y Libre, donde Ramos se ha vuelto una presencia habitual.

Tras su más reciente participación, la potosina regresó como campeona, fortaleciendo su trayectoria deportiva y proyectándose hacia nuevos retos, entre ellos sus compromisos en el ámbito universitario, donde también es titular con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

En su estado natal, Mony Ramos presume además ser tricampeona de bateo en San Luis Potosí, logro que ha mantenido durante tres años consecutivos gracias a su constancia y alto nivel competitivo. Su desempeño ha sido respaldado por el Deporte Municipal, destacando la combinación entre disciplina, talento y excelencia académica que la joven atleta ha demostrado dentro y fuera del diamante.

