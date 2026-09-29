Mujeres pilotos luchan por patrocinadores

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

ZANDVOORT, Países Bajos.- Maya Weug parecía estar haciéndolo todo bien.

Fue la primera integrante femenina el programa de jóvenes pilotos de Ferrari, una de las favoritas en la F1 Academy (la serie de desarrollo de Fórmula 1 para mujeres) y y una estrella de su docuserie derivada de Netflix.

Ahora, Weug ha pasado la mayor parte de 2026 mirando desde fuera.

"Había un buen plan al comenzar este año y todo estaba listo para salir y centrarnos en GT (carreras de autos deportivos)", le contó la joven de 22 años a The Associated Press en una entrevista reciente al margen del Gran Premio de los Países Bajos. "Pero luego, de repente, todo se vino abajo en marzo. Desde entonces he estado parada; no diría que sola, pero básicamente sola".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La F1 Academy fue lanzada en 2023 para dar a las pilotos una plataforma que les permita llegar a niveles más altos de competencia en un deporte que siempre ha estado dominado por hombres. Pero el caso de Weug pone de relieve cómo incluso las mejores pilotos de la academia a menudo tienen dificultades para conseguir el dinero de patrocinio que necesitan para seguir compitiendo una vez que salen del programa de dos años.