Muñiz es líder de Mejor Extranjero

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La escuadra Canel´s-Java volvió a tener una jornada positiva en la 76.ª edición de la Vuelta a Colombia, luego de completar la segunda etapa de la competencia, un recorrido de 169.9 kilómetros entre San Agustín y Garzón, en el departamento de Huila.

Bajo la dirección del experimentado técnico Juan Monsivais, el equipo mexicano volvió a mostrar un sólido trabajo colectivo, con José Ramón Muñiz como principal protagonista al colocarse en la sexta posición de la clasificación general y asumir el liderato de la clasificación de Mejor Extranjero.

Desde los primeros kilómetros, Muñiz y sus compañeros comenzaron a plantear su estrategia para mantenerse en los grupos de vanguardia. Antes del kilómetro 30, el ciclista de Canel´s-Java consiguió integrarse a una de las primeras fugas de la jornada y posteriormente cruzó en el tercer puesto la primera meta volante, sumando un punto y una bonificación que le permitió acercarse en la clasificación general.

Tras esa disputa, el pelotón enfrentó un puerto de montaña en el kilómetro 72 y posteriormente dos metas volantes más, ubicadas en los kilómetros 96.5 y 115, aunque en estas últimas el conjunto mexicano no consiguió sumar puntos ni bonificaciones.

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La segunda etapa presentó además un recorrido predominantemente descendente, con salida a 1,581 metros sobre el nivel del mar y llegada a 860 metros, situación que añadió otro ingrediente a una jornada marcada por el ritmo elevado y los constantes movimientos en el pelotón.

El trabajo de Canel´s-Java volvió a ser determinante para proteger y colocar a Muñiz en una posición favorable. El objetivo era aprovechar las bonificaciones para buscar el liderato de Mejor Extranjero, que hasta ese momento estaba en poder de un corredor costarricense.

En los kilómetros finales se formó un grupo numeroso que disputó la victoria de etapa, con la presencia de José Ramón Muñiz, Heiner Parra y Efrén Santos. Los corredores mexicanos intentaron avanzar en la lucha por las primeras posiciones, aunque la estrategia de los equipos rivales complicó el desplazamiento del grupo y evitó que Canel´s-Java pudiera pelear directamente por el triunfo.

En la clasificación de la etapa, José Ramón Muñiz terminó en el puesto 26, mientras que Heiner Parra ocupó el lugar 62 y Efrén Santos finalizó en la posición 98, todos con el mismo tiempo registrado por el ganador. Ignacio Prado cruzó la meta en el sitio 114, a 1 minuto y 45 segundos, mientras que el estadounidense Owen Wright terminó en el lugar 141.

Con estos resultados, Muñiz dio un importante salto en la clasificación general. El mexicano se ubica ahora en el sexto puesto, a 19 segundos del líder; Heiner Parra marcha en el lugar 54, a 20 segundos; Efrén Santos es 85, a 5:25 minutos; Ignacio Prado ocupa la posición 105, a 5:56 minutos, y Owen Wright se encuentra en el puesto 141, a 35:40 minutos.

Además, José Ramón Muñiz asumió el primer lugar de la clasificación de Mejor Extranjero, mientras que Owen Wright se ubica décimo en la clasificación de Metas Volantes. En la clasificación general por equipos, Canel´s-Java marcha en la decimoquinta posición, a 5:05 minutos.