Nájera jugará para el Atleti B

El Atlético de San Luis vivió una semana de gran movimiento en el plano internacional con uno de sus futbolistas como protagonistas, el mediocampista mexicano Ronaldo Nájera se incorporará a préstamo por una temporada al Atlético de Madrid B, dirigido por el histórico delantero español Fernando “Niño” Torres.

Nájera, de 22 años y originario de Tamaulipas, inició su carrera en la cantera de Tigres UANL, donde militó de 2018 a 2024 en diferentes categorías juveniles, acumulando más de 15 mil minutos de juego. Con los felinos vivió uno de sus logros más destacados en el Apertura 2023, certamen en el que el equipo regiomontano alcanzó la final y obtuvo el subcampeonato, con Nájera como titular en todos los partidos de liguilla.

Su debut en Primera División llegó con Atlético de San Luis bajo la dirección del estratega catalán Domènec Torrent Font, quien le dio la oportunidad de mostrar su capacidad en diferentes posiciones ofensivas, como media punta y extremo. En su paso con la escuadra potosina, Nájera disputó 34 partidos oficiales, en los que registró 4 goles, 4 asistencias, 30 pases clave y 4 ocasiones claras creadas, además de mostrar solvencia defensiva con 18 entradas e igual número de regates exitosos, sin recibir tarjetas en toda su estadística.

En el presente Apertura 2025, el volante ofensivo sumaba 110 minutos en tres partidos, además de tener participación en la Leagues Cup. Ahora, ya en Madrid, el jugador realizará pruebas médicas para concretar su incorporación al filial colchonero,

SANABRIA ES CONVOCADO POR URUGUAY

Destacar también que el defensor uruguayo Juan Manuel Sanabria de 25 años, que recibió su primer llamado a la Selección Mayor en junio para los duelos ante Paraguay y Venezuela, vuelve a ser considerado por Marcelo Bielsa en una etapa decisiva para La Celeste. Uruguay enfrentará el 4 de septiembre a Perú y el 9 del mismo mes a Chile, encuentros en los que con apenas sumar puntos podría asegurar su clasificación directa a la justa mundialista.