El sector farmacéutico espera disposición sobre venta a menores

La representante del sector de Farmacias de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur) en San Luis Potosí, Araceli Lara Trejo, dijo que esperará a la publicación oficial de la iniciativa legal de prohibir la venta a menores de medicamentos que requieren receta, para entonces fijar una postura al respecto.

Como empresaria, mencionó que, de hecho las farmacias, ya tienen ciertas restricciones de venta para ese sector de la población.

A reserva de que la iniciativa se vote en el Pleno del Congreso del Estado y posteriormente se publique en el Periódico Oficial del Estado (POE), Araceli Lara comentó que, a los menores no se les venden medicamentos que necesitan de receta; “tienen que ir acompañados de un adulto. Tampoco se les vende medicamento de control aunque lleven receta”.

Dijo que el procedimiento normal, es que se les venda a los adultos con su receta respectiva y con una identificación, además de que deben de dejar una fotocopia.

Lara Trejo no expresó por el momento, si la iniciativa legislativa, tendrá algún efecto negativo o no en las ventas u operación del sector farmacéutico. Prefirió esperar a conocer la iniciativa ya publicada oficialmente, que de hecho ella desconocía y buscar en tanto, la asesoría de instancias como la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).