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NBA prohíbe acceso de por vida a dos fans

Por AP

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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NBA prohíbe acceso de por vida a dos fans
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      SAN ANTONIO.- La NBA prohibió el acceso de por vida a dos personas a sus arenas el jueves, después de que una de ellas fuera arrestada poco después de irrumpir en la cancha durante el Juego 1 de las Finales de la NBA y aparentemente tomarse una selfie junto a la estrella de San Antonio, Victor Wembanyama.

      El incidente ocurrió a mitad del cuarto periodo del partido del miércoles entre los Spurs y los Knicks de Nueva York. La NBA no reveló qué papel desempeñó la segunda persona vetada, que no entró corriendo a la cancha, en el incidente.

      "La persona que ingresó al área de la cancha durante el Juego 1 de las Finales fue arrestada y será vetada de por vida de todas las arenas de la NBA. Una segunda persona también recibirá una prohibición de por vida por su papel en el incidente", dijo en comunicado de prensa un portavoz de la NBA.

      La persona arrestada tras correr hacia la cancha es menor de edad, según una persona con conocimiento del asunto que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ese detalle —informado primero por el San Antonio Express-News— no se dio a conocer públicamente.

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      Ese aficionado pareció ingresar a la cancha desde la banda opuesta a los bancos de los equipos, partiendo desde detrás de la jugada y corriendo hacia el lado ofensivo de San Antonio. La persona fue retirada rápidamente de la cancha por dos guardias de seguridad y no pareció hacer contacto físico con Wembanyama ni con ningún jugador de New York.

      Wembanyama tampoco pareció molesto por el incidente, ni mientras ocurría ni después.

      "Nunca había estado en esa situación. No sabía cómo actuar", comentó Wembanyama.

      Comparó el momento con un partido de enero de 2024, cuando un murciélago entró en la arena de los Spurs y voló alrededor de la cancha, deteniendo durante un par de minutos un juego contra Minnesota.

      El juego del miércoles se detuvo durante 1 minuto y 29 segundos antes de reanudarse con un salto entre dos. El aficionado que ingresó en la jugada fue sacado del área de la cancha por un túnel detrás de la línea de fondo.

      "No creo que haya sido un evento en absoluto. Pensé que seguridad lo sacó de ahí. Creo que todos pasaron a la siguiente jugada", expresó el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson.

      Otro incidente relacionado con el comportamiento de aficionados ocurrió en el último minuto, cuando el base de Nueva York Jalen Brunson —quien tuvo el máximo del partido con 30 puntos en la remontada de los Knicks— pareció molestarse por algo que le dijo un espectador sentado a pie de cancha.

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