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Las aerolíneas nacionales están recortando personal por diversos factores como el costo de la turbosina, la revisión de motores de aviones y la posible fusión entre Viva y Volaris, explicaron líderes del sector a EL UNIVERSAL.

El personal ocupado en los servicios de transporte aéreo regular se redujo 0.2% en agosto, después de caer 0.4% en julio, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios del Inegi.

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La última vez que recortaron personal fue entre abril de 2020 y mayo de 2021, cuando enfrentaron la peor crisis de la aviación por la pandemia de Covid-19.Paul Castelazo Rodríguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, dijo que varios eventos explican los recortes.Mencionó el costo del petróleo que impacta en el precio de la turbosina, la revisión de motores Pratt & Whitney para aeronaves Airbus A320 y el arrendamiento húmedo que hizo una aerolínea (Viva) para operaciones en México, es decir, contrató aviones en otros países con tripulación.En el empleo para los pilotos, Castelazo comentó que de 2020 a 2024 egresaron casi 4 mil 800, pero de ellos, sólo 800 pudieron colocarse en una línea aérea."Esto no implica que no haya crecimiento, pero sí podemos hablar de varias aristas que se juntan: el petróleo y la revisión de motores, pero ¿cuántas plazas de pilotos estamos generando? Sí llega a haber contrataciones en distintas empresas y muchos pilotos acuden al colegio para mantener sus documentos al día, pero no hemos visto abundancia de aspirantes que se queden en una aerolínea."Hemos escuchado de la alta rotación de personal como el mecánico de aviación, pero como es un trabajo especializado se prefiere contratar personal con experiencia, entonces, no hay oportunidad para el recién egresado", explicó.También hay alta rotación en el personal de tráfico aéreo, los que están detrás de los mostradores y oficiales de operaciones en el aeropuerto, agregó.El año pasado, Volaris reportó la ocupación de mil 255 pilotos, menos de los mil 339 de 2024 y por debajo de los mil 427 de 2023.La empresa que pilotea Enrique Beltranena se ha visto afectada por la revisión de los motores Pratt & Whitney. Se estima que posee 21 aviones Airbus A320 impactados por esta medida.De los sobrecargos, Volaris reportó 2 mil 571 el año pasado, 177 menos que en 2023. Aunque el personal de mantenimiento, tierra y el de despacho sí ha crecido en la compañía. En total, Volaris cerró el año pasado con 7 mil 98 empleados, 100 por debajo de 2023.Pega eventual fusiónEl secretario de Prensa y Publicidad de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), José Suárez, opinó que debería crecer el empleo ya que la aviación, a pesar de las turbulencias por el precio del petróleo, es un medio de transporte importante."Las aerolíneas de bajo costo están despidiendo personal por la coyuntura y posible fusión (Viva y Volaris) a pesar de que dijeron que no iban a despedir pilotos. Sí hay pilotos que están perdiendo su trabajo en ambas líneas", aseguró.ASPA coincidió en que el crecimiento de la plantilla de pilotos entre aerolíneas mexicanas de 2016 a 2024 fue de 800 plazas.Suárez destacó que uno de cada 4.7 pilotos que egresan obtiene una plaza en una aerolínea, pues los demás se quedan sin trabajo o se emplean en la aviación ejecutiva o agrícola, o un helicóptero.El vocero de ASPA confirmó que la rotación del personal administrativo y de tierra es mayor.Optan por EU"Muchos técnicos de mantenimiento se van a Estados Unidos, sobre todo los que tienen la licencia de la FAA (Administración Federal de Aviación de Estados Unidos) o trabajan para empresas estadounidenses en México como Delta", agregó.Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, sí está contratando personal, ya que el año pasado cerró con 17 mil 364 empleados, 488 más que en 2024 y mil 145 superior a 2023.Viva, de Juan Carlos Zuazua, reportó 5 mil 622 empleados al cierre de 2025, 457 por arriba de 2024.El vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares, Iván Andrade, dijo que falta personal en áreas como control de tránsito aéreo, pilotos y sobrecargos. También escasea personal de tierra, instructores, personal de estructuras y mantenimiento de aeronaves."No cualquier joven puede solventar el interés para estudiar una carrera como estas, que son caras, aunque de corto tiempo. Y la paga en las empresas a veces no es la que esperan, por eso hay rotación y no hay continuidad", expuso.