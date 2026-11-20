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Desde la presentación de las denuncias en contra del sacristán que fue señalado por abusar de varios menores, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, se ha reunido con las mamás de tres víctimas.

Sin embargo, la institución religiosa reconoce que cuando alguien sufre un abuso, jamás vuelve a ser la misma persona, con independencia de que la iglesia colabore con el desarrollo de la investigación de los delitos.

Luego de la detención del acusado, de nombre José "N", la iglesia emitió un comunicado en el que condena los hechos y ofreció colaborar para el desahogo de las investigaciones.

Lucila Holguín Segura, encargadas de Recepción de Denuncias de la Comisión Diocesana de Protección a Menores, advirtió en rueda de prensa que si la reparación del daño es volver las cosas al estado en que se encontraban, en estos casos es imposible, porque una persona que sufrió un abuso jamás puede volver a ser la misma.

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La iglesia, señaló, ha ofrecido acompañamiento a mamás de las víctimas y a los menores, aunque no se puede decir que justo ahora, porque se necesita que las cosas estén listas para llevar ese acompañamiento, en tanto, se les ha ofrecido aunque no es posible obligar ni presionar el proceso con la anuencia de las víctimas.

Aparte, Jorge Aurelio Ramírez Torres, secretario canciller de la Arquidiócesis, dijo que es necesario expresar la cercanía y solidaridad con las víctimas y sus familias. También reconoció el valor de las madres y de quienes han dado a conocer estos hechos.

En el comunicado firmado por el arzobispo, la Iglesia católica potosina expresó: "Nos duele profundamente que los hechos se sitúen en un espacio de nuestra iglesia... las familias deberían poder confiar en que nuestros templos y capillas son lugares seguros".

Como iglesia, añaden, se tiene la responsabilidad de proteger a quienes participan en la vida de las comunidades y de actuar con prontitud ante cualquier señalamiento de abuso.

Reiteran que a la Fiscalía General del Estado, le será entregada de manera directa toda la información que soliciten para que puedan llevar el proceso con profesionalismo y la secrecía debida, con resguardo de la identidad de las partes involucradas.