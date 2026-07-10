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Nuevo refuerzo de Santos del Potosí

El equipo celestial anuncia el fichaje del guardia Keyshawn Woods para esta campaña

Por Romario Ventura

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Nuevo refuerzo de Santos del Potosí
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      Santos del Potosí continúa reforzando su plantilla de cara a la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) con la incorporación del estadounidense Keyshawn Woods, un guardia con experiencia en la NCAA y trayectoria internacional que buscará aportar talento, liderazgo y poder ofensivo al conjunto potosino.

      Originario de Gastonia, Carolina del Norte, Woods mide 1.91 metros (6´3") y pesa 205 libras, desempeñándose en la posición de guardia. 

         Su formación universitaria incluye un recorrido por algunos de los programas más importantes del baloncesto colegial estadounidense, al defender los colores de Charlotte, Wake Forest y Ohio State.

      Tras concluir su etapa en la NCAA, el nuevo refuerzo de Santos del Potosí, desarrolló una destacada carrera profesional en Europa y en Latinoamérica, consolidándose como un jugador de experiencia y mentalidad competitiva.

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      Uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional llegó en la temporada de 2023, cuando se proclamó campeón de la Liga de Islandia con el club Tindastóll, además de ser reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) de los Playoffs de la Úrvalsdeild, gracias a su sobresaliente desempeño durante la fase final del campeonato.

      La directiva de Santos del Potosí destacó que la llegada de Woods responde al proyecto deportivo que busca construir un equipo protagonista, capaz de competir por los primeros planos de la LNBP.

      Con esta incorporación, la quinteta potosina suma a un jugador con experiencia internacional, capacidad anotadora y liderazgo dentro de la duela, características que buscará poner al servicio del equipo desde el inicio de la temporada 2026, en la que Santos del Potosí aspira a consolidarse como uno de los protagonistas del baloncesto profesional mexicano.

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