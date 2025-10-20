logo pulso
Ochoa vuelve a ser goleado

El portero azteca y AEL perdieron ante su rival de ciudad Aris Limassol

Por El Universal

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Ochoa vuelve a ser goleado

México.- La aventura de Guillermo Ochoa en Chipre con el AEL Limassol sumó una nueva tragedia, pues el mexicano y su equipo fueron goleados 4-0 por el Aris Limassol en la Jornada 7 del torneo local.

Memo sumó una titularidad más bajo el arco del AEL, así como otra goleada en su primera campaña en esta exótica liga. Esta fue la segunda ocasión en la que Ochoa recibe cuatro goles o más en la competencia local.

En esta temporada debut en la liga chipriota, el arquero mexicano suma 12 goles recibidos desde el primer juego que disputó el pasado 22 de septiembre. Las actuaciones del histórico portero tricolor no han sido las mejores, por lo que sigue sin convencer del todo a la afición.

La derrota del cuadro del canterano de las Águilas del América los ha colocado en la décima posición de la clasificación con tan solo siete unidades, de 21 posibles.

Los encargados de hacer los goles por parte de la escuadra rival fueron Mihlali Mayambela, Jaden Montnor y un doblete de Veljko Nikolic. Ochoa se encontraba en el verano sin equipo, pero el AEL Limmasol optó por contratar los servicios del experimentado guardameta y él vio esta oportunidad como la gran esperanza de llegar al Mundial de 2026.

Sin embargo, la actualidad del excapitán de la Selección Mexicana complica recibir un llamado de parte de Javier Aguirre. Hay que tomar en cuenta que la última aparición de Ochoa en el Tri fue en la Copa Oro de este verano, donde no disputó ningún minuto, pero estuvo en el equipo campeón.

