Betis y Real Madrid abren la jornada 4 de LaLiga

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Ciudad de México.- Real Betis y Real Madrid inauguran este viernes la jornada 4 de la temporada 2026-2027 de LaLiga, con un partido que se disputará en el estadio La Cartuja.

El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini llega en la séptima posición de la clasificación, con seis puntos de nueve posibles.

Los béticos comenzaron la campaña con victorias sobre la Real Sociedad y el Valencia, pero perdieron ante el Levante en la jornada anterior. Un triunfo frente al cuadro madrileño les permitiría acercarse a los puestos europeos.

El Real Madrid, dirigido por José Mourinho, inició la temporada con tres victorias consecutivas frente al Espanyol, la Real Sociedad y el Málaga.

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Los merengues ocupan la segunda posición, detrás del Barcelona. Ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos, pero el club catalán se mantiene arriba por haber marcado dos goles más.

En sus cuatro enfrentamientos más recientes, Betis y Real Madrid registraron tres empates y una victoria para el conjunto madrileño. Su último partido terminó igualado 1-1 durante la jornada 32 de la temporada anterior.

El encuentro de este viernes será el único partido de LaLiga programado para la jornada. El resto de la fecha se desarrollará entre sábado, domingo y lunes.

Horario y transmisión del Betis vs. Real Madrid

Partido: Real Betis vs. Real Madrid

vs. Fecha: viernes 4 de septiembre

Hora: 13:00 , tiempo del centro de México

, tiempo del centro de Estadio: La Cartuja

La Cartuja Transmisión: SKY Sports

El encuentro no contará con transmisión por televisión abierta en México.