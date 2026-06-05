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Packers firman a Watson por 4 años

Por AP

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Packers firman a Watson por 4 años
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      Los Packers de Green Bay han seguido apuntando hacia su objetivo durante el receso previo a la próxima campaña, al alcanzar acuerdos de largo plazo con sus principales receptores.

      Ahora, han firmado una extensión contractual con Christian Watson.

      Los Packers anunciaron el jueves que habían formalizado la extensión con Watson, sin revelar los términos. Una persona con conocimiento del contrato dijo a The Associated Press, bajo condición de anonimato, que el receptor de 27 años está recibiendo una extensión de cuatro años por 110.5 millones de dólares hasta 2030, con un bono por firma de 31 millones de dólares.

      ESPN fue el primer medio que informó sobre la extensión.

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      Watson se convierte en el segundo receptor de los Packers en obtener una extensión durante el presente receso. Jayden Reed acordó en abril una extensión de tres años que incluye 50.25 millones de dólares en dinero nuevo y 20 millones de dólares garantizados.

      "Agradecido se queda corto... me siento bendecido", expresó Watson mediante la red social Instagram.

      Watson se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el final de la temporada regular 2024 de Green Bay, pero regresó la temporada pasada. Atrapó 35 pases para 611 yardas y seis touchdowns en 10 partidos. Empató el liderato del equipo en recepciones de touchdown y ocupó el segundo lugar en yardas por recepción pese a perderse gran parte de la campaña.

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